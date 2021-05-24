"Великое достижение для скромной сборной". Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф

Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч назвал Казахстан главной сенсацией чемпионата мира по хоккею. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил зрелую игру молодого вратаря сборной и высказался о дальнейших перспективах команды на турнире.

"Казахстан - главная сенсация чемпионата мира. Кто бы мог подумать, что им удастся победить хозяев и действующих победителей турнира. Это великое достижение для скромной сборной, но я не думаю, что ей по силам пробиться в плей-офф.

Нужно отдать должное настрою и дисциплине казахстанских игроков. В особенности стоит отметить действия голкипера. 22-летний парень без опыта игр самого высокого уровня демонстрирует очень зрелую и надежную игру. Он обязательно получит повышение в классе. Также Казахстан очень везучая команда.

Однако, если смотреть статистику и общую картину игры, то заметно отставание от соперников. Я не думаю, что на длинной дистанции им удастся превзойти Норвегию, Финляндию, Германию или США. Но все равно - это веселая команда. Их игры смотреть интересно", - поделился Бранч.

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Напомним, что Казахстан одержал две победы по буллитам. В первой игре была обыграна хозяйка турнира Латвия - 3:2, а затем и действующий чемпион мира Финляндия - 2:1. Одним из героев этих игр был признан голкипер сборной 22-летний Никита Бояркин. Сейчас у подопечных Юрия Михайлиса четыре очка, а следующую игру они проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Встреча пройдет 25 мая.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

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