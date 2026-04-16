Узбекистан разгромил конкурента 20:3 и вышел в лидеры ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Узбекистана по хоккею одержала разгромную победу над командой КНДР на чемпионате мира-2026 в дивизионе III B, проходящего в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Шайбы у победителей забросили: Джавохир Расулов (вторая минута), Тимур Хабибов (четвертая), Жасурбек Рустамхонов (седьмая, 17), Вадим Кравченко (12, 26, 47), Павел Синявский (16, 27, 32), Егор Дорофеев (22, 29, 40, 42), Артем Голубович (33, 43, 48), Руслан Султанов (34), Василий Жилов (43, 58).

В составе сборной КНДР отличились: Хьок Чун Пак (15), Иль Кван Ким (39), Вон Ю Рим (60).

Напомним, в первом матче ЧМ-2026 сборная Узбекистана разгромила команду Монголии со счётом 26:1, а во втором победила Филиппины - 28:3.

Также в дивизионе III B выступают сборные Гонконга и Люксембурга. Победитель выйдет в дивизион III A, а главный аутсайдер вылетит в дивизион IV.

Турнирная таблица дивизиона:Узбекистан - 9 очков (3 матча);КНДР - 6 (3);Гонконг - 3 (2);Люксембург - 3 (2);Монголия - 0 (2);Филиппины - 0 (2).