Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Сборные (хоккей)
Сегодня 20:40
 

Со счетом 26:1 завершился матч Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/uz.hockey

Сборная Узбекистана стартовала с победы на чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе III B в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

В первом матче узбекские хоккеисты разгромили сборную Монголии со счетом 26:1.

Шайбы забросили: Вадим Кравченко (5, 20, 30 и 55 минуты), Артем Голубович (5), Диёрбек Хусанбоев (5), Егор Дорофеев (12), Тимур Тилляходжаев (12 и 33), Жавохир Расулов (14), Василий Жилов (14, 15 и 39), Даниэль Коган (18), Павел Синявский (18, 40 и 52), Салохиддин Азимов (28, 43 и 48), Лорен Петросян (32), Жасурбек Рустамхонов (37 и 57), Илья Назаревич (42) и Артем Мальцев (44 и 60).

В составе команды Монголии отличился Джадамба Наранбаатар (34).

Отметим, что в этом дивизионе также представлены команды Люксембурга, КНДР, Китайского Тайбэя и Филиппин.


Чемпионат мира 2025/26. Женщины. Дивизион I группа В   •   Испания, Пучсерда   •   Круговой турнир, женщины
Сегодня 19:30   •   идёт
Нидерланды
Нидерланды
2:0
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Казахстан
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!