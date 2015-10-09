Со счетом 26:1 завершился матч Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Узбекистана стартовала с победы на чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе III B в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

В первом матче узбекские хоккеисты разгромили сборную Монголии со счетом 26:1.

Шайбы забросили: Вадим Кравченко (5, 20, 30 и 55 минуты), Артем Голубович (5), Диёрбек Хусанбоев (5), Егор Дорофеев (12), Тимур Тилляходжаев (12 и 33), Жавохир Расулов (14), Василий Жилов (14, 15 и 39), Даниэль Коган (18), Павел Синявский (18, 40 и 52), Салохиддин Азимов (28, 43 и 48), Лорен Петросян (32), Жасурбек Рустамхонов (37 и 57), Илья Назаревич (42) и Артем Мальцев (44 и 60).

В составе команды Монголии отличился Джадамба Наранбаатар (34).

Отметим, что в этом дивизионе также представлены команды Люксембурга, КНДР, Китайского Тайбэя и Филиппин.

