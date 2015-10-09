Сборные (хоккей)
Сегодня 12:21
 

Узбекистан забросил 28 шайб и выиграл второй матч на ЧМ-2026 по хоккею

©ice-hockey.uz

Сборная Узбекистана одержала вторую победу на чемпионате мира-2026 по хоккею в дивизионе III B, проходящего в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Сборная Узбекистана одержала вторую победу на чемпионате мира-2026 по хоккею в дивизионе III B, проходящего в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Во втором туре подопечные Нормундса Сейейса разгромили команду Филиппин со счётом 28:3 (6:1,12:1, 10:1). Причём узбекистанцы пропустили первыми, но затем забросили в ворота соперника 11 шайб.

Напомним, в первом матче ЧМ-2026 сборная Узбекистана разгромила команду Монголии со счётом 26:1.

Также в дивизионе III B выступают сборные Северной Кореи, Гонконга и Люксембурга. Победитель выйдет в дивизион III A, а главный аутсайдер вылетит в дивизион IV. 

