Стали известны все участники плей-офф НХЛ: Овечкин вне игры

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники плей‑офф сезона-2025/2026, сообщают Vesti.kz.

Место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе "Колорадо Эвеланш", "Даллас Старз", "Миннесота Уайлд", "Вегас Голден Найтс", "Эдмонтон Ойлерз", "Юта Маммот", "Анахайм Дакс" и "Лос-Анджелес Кингз".

В Западной конференции участниками плей-офф стали "Каролина Харрикейнз", "Баффало Сейбрз", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Монреаль Канадиенс", "Бостон Брюинз", "Питтсбург Пингвинз", "Оттава Сенаторз" и "Филадельфия Флайерз". "Харрикейнз" стали победителями конференции впервые в истории.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала "Флорида", в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ.

Добавим, что "Вашингтон Кэпиталз", за который играет российский нападающий Александр Овечкин, лишился шансов на участие в плей-офф НХЛ.

Для 40-летнего россиянина сезон-2025/26 является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.

Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах)

