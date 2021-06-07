"Удивили, восхитили и разочаровали". Зарубежный эксперт назвал главную особенность Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч прокомментировал итоги чемпионата мира по хоккею в Риге. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил главную особенность выступления сборной Казахстана и назвал ее самых ярких игроков.

"Чемпионат получился сумасшедшим. Сборная Канады, которая чудом обошла Казахстан, - выиграла турнир. К сожалению, казахстанцы упустили путевку в плей-офф из своих рук. На самом деле, им было по силам обыграть немотивированных норвежцев. Однако сказался недостаток опыта и хладнокровия. А ведь, не попади Канада в плей-офф, все пошло бы по-другому сценарию. В целом группа В была сильнее, поскольку ее команды боролись за медали. Казахстан успел удивить, восхитить и разочаровать. Невероятная гамма эмоций для одного участника. Я уверен, что их результаты стали одной из главных и интересных особенностей турнира.

В составе вашей сборной мне понравились несколько игроков. Очень хорошая игровая дисциплина и настрой. Вратаря Бояркина может ждать большое будущее. Также прекрасный уровень игры показали Старченко и Михайлис. В следующем году эта сборная может повеселить болельщиков. Думаю, что можно рассчитывать на их участие в плей-офф с тем же костяком", - отметил Бранч.

Напомним, казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо плей-офф. Всего команда набрала десять очков в семи матчах и заняла пятое место в своей группе. При этом сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед - над Латвией, Финляндией и Германией, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию.

Победителями турнира стали канадцы, которых и пропустили вперед по дополнительным показателям хоккеисты Юрия Михайлиса. В финале "кленовые листья" взяли верх над Финляндией.

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