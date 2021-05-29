Сюрприз для Казахстана, или как Латвия с Норвегией помогли конкурентам за выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Латвии потеряла очки в матче Норвегией на чемпионате мира, но обошла Казахстан в борьбе за выход в четвертьфинал, закрепившись на четвертом месте в группе, передает корреспондент Vesti.kz.

В основное время соперники обменялись шестью шайбами - 3:3. У Норвегии отличились Сондре Олден (4-я минута), Кен Андре Олимб (22-я, в меньшинстве) и Эмилио Петтерсен (42-я).

Голы за Латвию забивали Ренарс Крастенбергс (12-я), Роналдс Кенинш (18-я) и Кристианс Рубинс (50-я).

Победитель был выявлен в буллитной серии: решающую попытку реализовал Микаэль Хага. Латвия после этого поражения набрала восемь очков и обошла Казахстан, который с семью баллами опустился на пятую строчку.

Перед заключительными игровыми днями на выход из группы претендуют пять-шесть сборных - у казахстанской команд есть неплохие шансы пройти во вторую стадию турнира.

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Ранее сборная Казахстана проиграла Канаде и осталась с семью очками после пяти матчей. Главный тренер Юрий Михайлис рассказал, что остался доволен действиями команды, пообещав поработать с дисциплиной, а голкипер-дебютант Андрей Шутов считает, что казахстанцы могли переиграть лидеров мирового рейтинга.

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