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Канада, США и Латвия, или кто может не пустить Казахстан в плей-офф чемпионата мира

Конкуренты вышли на финишную прямую.

Канада, США и Латвия, или кто может не пустить Казахстан в плей-офф чемпионата мира
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею проиграла Канаде на чемпионате мира и может пропустить в борьбе за плей-офф Латвию. О финишной прямой для подопечных Юрия Михайлиса и конкурентов его команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

Хозяева турнира сыграют с Норвегией и могут с победой набрать десять очков. У Казахстана - семь. С другой стороны, подопечным Михайлиса осталось сыграть с аутсайдерами группы, а Финляндия, Германия и Латвия, которые вырвались вперед, сыграют между собой.

Может вмешаться в борьбу Канада, ведь победа над Италией доведет их результат до девяти баллов, а финиширует они дуэлью с Финляндией. Предположим, что Казахстан наберет максимум в оставшихся встречах, а судьбу ее решат конкуренты.

Не исключаем, что "лишней" в борьбе за плей-офф окажется Латвия. В оставшихся матчах нужно, чтобы они набрали не более шести очка, а Казахстан выиграл в основное время обе встречи. Тогда команда Михайлиса в плей-офф чемпионата мира. Другие варианты более сложные.

Оставшиеся игры команд:

1. Финляндия - Германия (29 мая), Латвия (30 мая) и Канада (1 июня).

2. Германия - Финляндия (29 мая), США (31 мая) и Латвия (1 июня).

3. США - Норвегия (29 мая), Германия (31 мая) и Италия (1 июня).

4. Казахстан - Италия (29 мая) и Норвегия (31 мая).

5. Латвия - Норвегия (28 мая), Финляндия (30 мая) и Германия (1 июня).

6. Канада - Италия (30 мая) и Финляндия (1 июня).

7. Норвегия - Латвия (28 мая), США (29 мая) и Казахстан (31 мая).

8. Италия - Казахстан (29 мая), Канада (30 мая) и США (1 июня).

"Мне не стыдно за команду". Главный тренер сборной Казахстана - о матче с Канадой на чемпионате мира

Напомним, сборная Казахстана проиграла Канаде, но Юрий Михайлис остался доволен игрой команды. 

"Мы бы выиграли, но...". Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею Канада Финляндия США

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