Как сборная Казахстана сотворила главную сенсацию ЧМ-2021 по хоккею. Видео победы над Финляндией и раздевалка

Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана по хоккею в серии буллитов обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы В завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе финнов шайбу на 34-й минуте забросил Антон Лунделль, у команды Казахстана отличился Кирилл Панюков (36-я). Автором решающего буллита стал Роман Старченко.

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Сборная Казахстана 25 мая сыграет с командой США, а финны в этот же день встретятся с норвежцами.

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