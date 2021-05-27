Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Германию и одержала третью победу на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее подопечные Юрия Михайлиса одолели по буллитам Латвию (3:2) и Финляндию (2:1). Это первый случай в истории, когда казахстанцы трижды побеждали на одном чемпионате мира в элитном дивизионе.

Благодаря победе над немцами Казахстан с семью очками поднялся на четвертое место в группе, дающее право на место в плей-офф. Германия (9) сохранила лидерство в группе.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 28 мая против Канады, одержавшей накануне первую победу на ЧМ-2021.

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