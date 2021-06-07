Сборная Казахстана по хоккею поднялась на три строчки в рейтинге IIHF

По итогам чемпионата мира 2021 года в Риге Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила ежегодный рейтинг, в котором Казахстан улучшил свое положение, поднявшись с 16-го места на 13-е, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рейтинг выглядит так:

1. Канада - 3235 очков.

2. Финляндия - 3125 очков (+1).

3. Россия - 3050 очков (-1).

4. США - 2945 очков (+2).

5. Германия - 2905 очков (+2).

6. Чехия - 2895 очков (-1).

7. Швеция - 2880 очков (-3).

8. Швейцария - 2815 очков.

9. Словакия - 2670 очков.

10. Латвия - 2560 очков.

...13. Казахстан - 2365 очков (+3).

Напомним, что чемпионом мира стала Канада после победы в финале над Финляндией. "Бронза" у сборной США, которая в матче за третье место разгромила Германию. Казахстан стал пятым в группе В и не смог отобраться в плей-офф после поражения от Норвегии (1:3).

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