Сборная США разгромила Германию и в девятый раз в истории стала третьей на ЧМ по хоккею

Сборная США по хоккею разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра закончилась со счетом 6:1. У победителей шайбы забросили Кристиан Воланин (6-я минута), Конор Гарланд (27-я), Джек Друри (29-я), Джейсон Робертсон (32-я, в большинстве), Тревор Мур (33-я, в большинстве) и Райан Донато (50-я). А у Германии отличился Доминик Биттнер (50-я).

Сборная США выиграла бронзовые медали в девятый раз в своей истории - 1936 ,1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018 и 2021 года.

Напомним, главный матч чемпионата мира в Риге, где сыграют Финляндия и Канада, начнется в 23:15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

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