Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого тура группового этапа подопечные Юрия Михайлиса обыграли хозяев турнира - команду Латвии.

Первый период получился безголевым, а после перерыва латвийцы открыли счет усилиями Лауриса Дарзиньша (27-я). Однако казахстанцы на 39-й минуте отыгрались, реализовав большинство - автором первой шайбы сборной Казахстана на ЧМ-2021 стал Александр Шин.

Начало заключительного периода осталось за хозяевами. На 45-й минуте Рихардс Букартс вновь вывел Латвию вперед. Однако спустя 12 секунд Джесси Блэкер сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В овертайме команды шайбы не забросили, а в серии буллитов точнее оказались казахстанцы.

Следующий матч Казахстан проведет 23 мая против Финляндии, которая на старте турнира обыграла команду США со счетом 2:1.

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