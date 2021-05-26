Прямая трансляция матча сборной Казахстана против лидера группы ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 26 мая, сборная Казахстана сыграет с Германией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы В начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой Германия, не знающая поражения, с девятью очками лидирует в таблице. Казахстанская команда с отставанием на пять пунктов располагается на пятой позиции из восьми.

Подопечные Юрия Михайлиса начали турнир с победы над Латвией (3:2 Б) и Финляндией (2:1 Б), после чего потерпели первую неудачу в игре с США (0:3).

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