Прямая трансляция хоккейной битвы Россия - Казахстан

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске (Россия) пройдёт заключительный день на Кубке Первого канала. Команда России U-25 сыграет со сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Игра начнётся в 16:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.
Отметим, что 12 декабря сборная Казахстана провела первый матч на турнире, в котором проиграла команде Беларуси (1:4).
В то же время сборная России U-25 справилась с белорусами, нанеся им поражение со счётом 3:1.
Казахстан отыгрался с 0:4 и оформил камбэк на ЧМ по хоккею
Кубок Первого канала 2025 • Россия, Новосибирская обл., Новосибирск • Круговой турнир, мужчины
Сегодня 16:00 • не начат
Россия (U-25)
- : -
Казахстан
