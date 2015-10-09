Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные (хоккей)
Сегодня 08:20
 

Прямая трансляция хоккейной битвы Россия - Казахстан

  Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске (Россия) пройдёт заключительный день на Кубке Первого канала. Команда России U-25 сыграет со сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске (Россия) пройдёт заключительный день на Кубке Первого канала. Команда России U-25 сыграет со сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Игра начнётся в 16:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.


Отметим, что 12 декабря сборная Казахстана провела первый матч на турнире, в котором проиграла команде Беларуси (1:4).

В то же время сборная России U-25 справилась с белорусами, нанеся им поражение со счётом 3:1.

Казахстан отыгрался с 0:4 и оформил камбэк на ЧМ по хоккею

Кубок Первого канала 2025   •   Россия, Новосибирская обл., Новосибирск   •   Круговой турнир, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
Россия (U-25)
- : -
Казахстан
Кто победит в основное время?
Россия (U-25)
Ничья
Казахстан
Проголосовало 19 человек

