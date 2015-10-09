Прямая трансляция хоккейной битвы Россия - Казахстан

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске (Россия) пройдёт заключительный день на Кубке Первого канала. Команда России U-25 сыграет со сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Игра начнётся в 16:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Отметим, что 12 декабря сборная Казахстана провела первый матч на турнире, в котором проиграла команде Беларуси (1:4).

В то же время сборная России U-25 справилась с белорусами, нанеся им поражение со счётом 3:1.

