Со счётом 1:4 завершился первый матч сборной Казахстана по хоккею

Cборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Беларуси в стартовом матче Кубка Первого канала в Новосибирске, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу белорусской команды. В составе победителей отличились Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (26-я), Иван Дроздов (28-я) и Александр Скоренов (31-я). У проигравших шайбу забросил Руслан Оспанов (42-я).

Подопечные Талгата Жайлауова провели эту игру в таком составе:

Вратарь: Бояркин (Пестов);

Степаненко - Михайлов, Ляпунов - Борисевич - Мусоров;

Диханбек - Хорошев, Старченко (К) - Бойко - Муратов;

Никитин - Оразов, Буяльский - Лихотников - Юлбарисов;

Оспанов - Данияр (А) - Колесников.

На турнире также представлена сборная России (U-25), с которой казахстанцы сыграют 14 декабря. Начало - в 16:00 по времени Астаны.

