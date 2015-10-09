Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные (хоккей)
Со счётом 1:4 завершился первый матч сборной Казахстана по хоккею

Cборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Беларуси в стартовом матче Кубка Первого канала в Новосибирске, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу белорусской команды. В составе победителей отличились Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (26-я), Иван Дроздов (28-я) и Александр Скоренов (31-я). У проигравших шайбу забросил Руслан Оспанов (42-я).

Подопечные Талгата Жайлауова провели эту игру в таком составе:

Вратарь: Бояркин (Пестов); 
Степаненко - Михайлов, Ляпунов - Борисевич - Мусоров;
Диханбек - Хорошев, Старченко (К) - Бойко - Муратов;
Никитин - Оразов, Буяльский - Лихотников - Юлбарисов;
Оспанов - Данияр (А) - Колесников.

На турнире также представлена сборная России (U-25), с которой казахстанцы сыграют 14 декабря. Начало - в 16:00 по времени Астаны.

