Сборные (хоккей)
Со счётом 9:0 завершился матч сборной Казахстана против России

Сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на Кубке Первого канала в Новосибирске (Россия), где встретилась с командой "Россия-25", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась убедительной победой российского коллектива со счётом 9:0. Голы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13-я и 14-я), Прохор Полтапов (17-я и 29-я), Данил Аймурзин (36-я), Дмитрий Силантьев (37-я), Никита Лямкин (43-я) и Артём Ильенко (60-я).

Таким образом, казахстанская команда потерпела второе поражение на турнире: в первом матче она уступила сборной Беларуси со счётом 1:4. По итогам Кубка Казахстан не набрал ни одного очка и занял третье, последнее место. Серебро завоевала сборная Беларуси (три очка), а победителем турнира стала "Россия-25" с шестью баллами в активе.


Живи спортом!