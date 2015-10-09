Казахстан сотворил камбэк и вырвал первую победу на ЧМ по хоккею

Молодёжная сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящем в Словении, обыграв хозяев турнира после драматичного камбэка, передают Vesti.kz.

Словенцы начали встречу мощно: уже на 4-й минуте отличился Альяж Племель, а на 9-й — Иан Петрониевич, обеспечив Словении комфортное преимущество 2:0. Сразу после перерыва Абзал Алибек сумел сократить разрыв, однако на 34-й минуте Жан Лебен вновь увеличил отрыв — 3:1.

В заключительном периоде игра перевернулась. Казахстанцы преобразили свой хоккей и провели мощный отрезок, в котором отличились Асанали Саркенов, Ян Голичич, второй раз за матч Абзал Алибек и Алишер Саркенов. Быстрая серия голов превратила безнадёжные 1:3 в итоговые 4:4 и подарила команде шанс на победу.

В овертайме счёт не изменился, а в серии буллитов казахстанцы были сильнее — 3:1.

Ранее сборная неожиданно уступила Украине (1:2 ОТ). После двух туров у Казахстана три очка и третье место в группе, тогда как путёвку в элитный дивизион получает только победитель турнира. Следующий матч команда проведёт против Франции 10 декабря.

