"Барыс" принял решение по главному тренеру после домашнего поражения в КХЛ

Руководство астанинского хоккейного клуба "Барыс" приняло решение по главному тренеру — российскому специалисту Михаилу Кравцу, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, столичная команда не рассматривает увольнение наставника и, несмотря на слухи в сети, не ведёт переговоров с бывшим рулевым владивостокского "Адмирала" Леонидом Тамбиевым. Клуб намерен сохранить Кравца как минимум до окончания его действующего контракта.

В столице Казахстана убеждены, что "Барыс" ещё способен вернуться в зону плей-офф и побороться за место в восьмёрке Восточной конференции.

Тамбиев же недавно покинул "Адмирал" после серии из четырёх поражений. Ранее работал в "Сарыарке" и тренерском штабе сборной Казахстана.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшем 7 декабря в Астане, "Барыс" уступил новосибирской "Сибири" в серии буллитов — 1:2. На данный момент подопечные Кравца занимают девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, имея на счету 29 очков.

Следующий матч астанчане проведут 16 декабря на выезде против екатеринбургского "Автомобилиста".

Отметим, что Михаил Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В КХЛ он в разное время руководил "Витязем", "Амуром", "Авангардом" и "Куньлунем".

Минувшим летом, 4 августа, "Барыс" официально объявил о его назначении главным тренером — Кравец сменил на этой должности Галыма Мамбеталиева.

