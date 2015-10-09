Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Драмой с камбэком на последних минутах и серией буллитов завершился матч "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Астанинский "Барыс" уступил новосибирской "Сибири" в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в серии буллитов, передают Vesti.kz.

Первая половина матча

Игра между "Барысом" и "Сибирью" началась активно, однако заброшенных шайб в первом периоде зрители так и не увидели. Обе команды демонстрировали надёжную оборону и не позволяли сопернику создать опасные моменты у своих ворот.

Второй период и первая шайба

Единственная шайба основного времени была забита на девятой минуте второго периода. Отличился нападающий "Сибири" Вячеслав Лещенко, реализовав момент и выведя гостей вперед. Астанчане пытались отыграться, создавали моменты у ворот соперника, но поначалу безуспешно.

Финальные минуты и овертайм

Спасение пришло всего за две минуты до конца основного времени: "Барыс" реализовал большинство, и автором гола стал Мэйсон Морелли, сравнявший счет и переведший встречу в овертайм. В дополнительное время заброшенных шайб не было, что привело к серии буллитов.

Серия буллитов и победа "Сибири"

В серии послематчевых штрафных точнее оказались гости. Благодаря точным броскам в овертайме сибиряки смогли оформить итоговую победу над "Барысом".

Итог:

Счёт матча — 0:1 (основное время), 1:1 (по итогам овертайма), победа "Сибири" по буллитам - 1:2.

После этой встречи "Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ с 29 очками. "Сибирь", в свою очередь, набирает 26 баллов, но остается на последнем, 11-м, месте в том же дивизионе.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут на выезде 16 декабря. Соперником астанчан станет екатеринбургский "Атомобилист".

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I Группа А   •   Словения, Блед   •   Круговой турнир, мужчины
8 декабря 23:30   •   не начат
Казахстан (U-20)
Казахстан (U-20)
- : -
Словения (U-20)
Словения (U-20)
