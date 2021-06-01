"Просто провалили матч". Игроки сборной Казахстана разобрали поражение от Норвегии на ЧМ по хоккею

Защитник сборной Казахстана по хоккею Алексей Маклюков заявил, что в команда хотела обеспечить выход в плей-офф чемпионата мира после матча против Норвегии, но сама упустила инициативу, передает корреспондент Vesti.kz. Разбирая поражение, он отметил, что груза ответственности за результат не было.

- Турнир провели хорошо. За исключением сегодняшней игры. Теперь результат не в наших руках. Теперь будем смотреть и ждать, как сыграют завтра. Хотелось бы сегодня обеспечить себе выход, но не получилось, - считает защитник.

- Придете поболеть за финнов?

- Мы будем следовать расписанию. Наверно, возможность такая будет, но кто ей воспользуется, не знаю. Это, скорее всего, по желанию.

- Не давил груз ответственности?

- Груза не было. Вышли на такую же игру, как предыдущие шесть. Но у меня нет объяснений, к сожалению, что пошло не так. Вроде все было так, как предыдущих матчах.

- Матч с Норвегией не мог быть простым, ведь они играют очень вязко.

- Если бы с самого начала стали прессинговать, то не важно, какая у них оборона. Они бы подсели, скатились и начали больше обороняться. А у нас это не получилось почему-то. Дали им шанс. Не только гол... А в целом, по игре. Мы скатились и дали им пространство. Они это почувствовали. Они поняли, что победа недалеко от них и окопались в зоне еще сильнее. Выстреливали в контратаки.

Форвард сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, забросивший единственную шайбу, тоже попытался объяснить, почему национальная команда проиграла решающий матч.

"Дисциплина, наверное. Не выполнение задания игрового. Не совсем хотели, что ли... Не знаю. Это полностью наша вина. Мне нечего сказать. Провалили матч. Не только третий, но и первый, и второй периоды были не самыми лучшими. У нас есть задача выйти в плей-офф, а там вы выставляете оценки. Пока со своей задачей мы не справляемся.

Если выйдем в плей-офф, то турнир проходит хорошо. Мы выполнили задачу и двигаемся дальше. Если не выйдем, то провели турнир не так, как могли, - поделился форвард. - Нам на лед жаловаться ни к чему. Соперник тоже на нем играл. Нет смысла на лед сваливать. Все было в наших руках. Решить все сегодня. Будем переживать, болеть и молиться".

Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Норвегии со счетом 1:3, тогда как победа гарантировала бы команде выход в плей-офф. Групповой раунд на чемпионате мира завершится сегодня, 1 июня, когда определятся все участники плей-офф.

Подарок для Казахстана, или как США "убрали" конкурента за плей-офф чемпионата мира

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!