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Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Есть варианты "от триумфа до провала".

Сотворить историю. Полный расклад по шансам Казахстана попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею в последнем матче группового раунда может оформить выход в плей-офф чемпионата мира, если обыграет в основное время соперников из Норвегии. О некоторых других вариантах для подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты претендуют на третье-четвертое места в группе, ведь Финляндия уже набрала недосягаемые 15 очков перед последним матчем, а команде из США, у которой 12 баллов, играть еще две встречи.

У подопечных Михайлиса десять очков и остался только один несыгранный матч. Латвия и Канада в похожей ситуации, но у них по девять баллов и они ниже по таблице. Есть несколько раскладов для Казахстана на четыре результата.

Вариант первый - удачный

Казахстан выигрывает у Норвегии в основное время с любым счетом и набирает 13 очков. Этот результат выводит национальную сборную в плей-офф вне зависимости от достижений ближайших конкурентов.

Вариант второй - нервный

Казахстан побеждает Норвегию, но в овертайме или по буллитам, и финиширует с 12 очками. Его могут догнать Латвия с Канадой, у которых перед последним матчем по девять очков. Хозяев турнира можно не опасаться, ведь личная встреча выиграна, но лидеры мирового рейтинга способны выбить из топ-4.

Вариант третий - проигрышный

Казахстанские хоккеисты проигрывают матч Норвегии с любым исходом и теряют инициативу в гонке. С 10-11 очками можно пропустить обоих конкурентов - Латвия с Канадой в случае побед набирают 11-12 очков. Девять баллов еще у Германии, но у этой команды два несыгранных матча в отличие от рассматриваемого нами трио.

Вариант четвертый - маловероятный

Небольшой шанс для Казахстана остается в случае поражения, если конкуренты тоже не смогут выиграть свои матчи. Если Казахстан играет с Норвегией, которая потеряла шансы на плей-офф, то у конкурентов оппозиция серьезнее. Латвия встречается с Германией, а Канада - с Финляндией.

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Напомним, казахстанские хоккеисты сыграют с командой Норвегии последним запуском игрового дня на чемпионате мира - начало встречи в 23:15 по столичному времени. В случае успеха Казахстан впервые в истории выйдет в плей-офф ЧМ.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Германия США Канада Финляндия Михайлис Юрий

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