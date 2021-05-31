Сборная США обыграла команду Германии на чемпионате мира по хоккею и не только досрочно оформила досрочный выход из группы, но и вмешалась в борьбу за оставшиеся путевки, передает корреспондент Vesti.kz.

После победы над немцами (2:0) американские хоккеисты набрали 15 очков и ниже второго места в таблице не опустятся. Голами отметились Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквэлл (60-я). Столько же очков набрали финские хоккеисты, которые стали первыми четвертьфиналистами группы.

Выигрыш США помог и Казахстану: подопечные Юрия Михайлиса в случае победы в основное время над Норвегией финишируют на третьем месте и выйдут в плей-офф.

Если соперник будет обыгран в овертайме или по буллитам, то только Канада (2:4) имеет преимущество по личным встречам, а вот Латвия (3:2 ОТ) и Германия (3:2) были побеждены. При равенстве очков во внимание будет принят регламент турнира.

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Напомним, матч Казахстана с Норвегией начнется в 23:15 и будет показан в прямом эфире.

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