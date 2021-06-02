Названы лучшие хоккеисты в составе сборной Казахстана на ЧМ-2021

Команда стала пятой в группе.

Фото: Ольга Бугаева. КФХ©
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Сегодня 08:00

Оргкомитет чемпионата мира в Риге назвал лучших хоккеистов в составе сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Ими стали вратарь Никита Бояркин, защитник Даррен Диц и нападающий Никита Михайлис.

Напомним, что команда Юрия Михайлиса после поражения в решающем матче от Норвегии (1:3) не смогла отобраться в четвертьфинал, заняв итоговое пятое место в группе B.

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Метки:
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