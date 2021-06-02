Казахстан за бортом. Определились все участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последнюю путевку завоевала сборная Германии, которая в заключительном матче группового этапа обыграла команду Латвии со счетом 2:1.
Благодаря этой победе немцы набрали 12 очков и поднялись на третье место в группе В. Латвийцы же с девятью баллами остались на шестой строчке.
Вместе с Германией от группы В участие в плей-офф себе обеспечили США (19), Финляндия (17) и Канада (10).
Сборная Казахстана, набравшая десять баллов, осталась за бортом 1/4 финала и завершила выступление на ЧМ-2021 на пятом месте в группе.
От группы А в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия.
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Что касается четвертьфинальных пар, то они выглядят следующим образом:
Россия - Канада,
Швейцария - Германия,
США - Словакия;
Чехия - Финляндия.
Матчи плей-офф состоятся 3 июня, а завершится турнир 6 июня.
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