"Натурализация - это провальный проект". Казахстанский хоккеист обратился к участнику ЧМ-2023

Защитник сборной Казахстана по хоккею Леонид Метальников обратился к команде Латвии, которой предстоит матч за медали на ЧМ-2023 против США, сообщает корреспондент Vesti.kz. Кроме того, Метальников отозвался о натурализации хоккеистов.

"Желаю удачи сборной Латвии. В сегодняшнем матче за Медали против команды США. И нам (Казахстану) это мотивация как своими воспитанниками можно выступать даже не имея внутреннего качественного чемпионата. Мое мнение: такие вещи в больших масштабах определяют детские школы и их тренеры, а не какой то клуб куда привозят игроков поиграть сезон за большие деньги. По факту натурализация - это провальный проект. В первую очередь надо вкладывать в развитие школ и детских тренеров, способов много...", - написал Метальников в своем Instagram.

На чемпионате мира в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) Метальников, выступающий за владивостокский "Адмирал" не принимал участия.

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Напомним, что сборная Казахстана сохранила прописку в топ-дивизионе.

Что касается команды Латвии, то в матче за третье место один из хозяев чемпионата сыграет с США. Матч пройдет сегодня 28 мая. Начало в 18:20 по времени Астаны.

В финале Канада встретится с Германией.