"Натурализация - это провальный проект". Казахстанский хоккеист обратился к участнику ЧМ-2023

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 17:30
©IIHF

Защитник сборной Казахстана по хоккею Леонид Метальников обратился к команде Латвии, которой предстоит матч за медали на ЧМ-2023 против США, сообщает корреспондент Vesti.kz. Кроме того, Метальников отозвался о натурализации хоккеистов.

"Желаю удачи сборной Латвии. В сегодняшнем матче за Медали против команды США. И нам (Казахстану) это мотивация как своими воспитанниками можно выступать даже не имея внутреннего качественного чемпионата.

Мое мнение: такие вещи в больших масштабах определяют детские школы и их тренеры, а не какой то клуб куда привозят игроков поиграть сезон за большие деньги.

По факту натурализация - это провальный проект. В первую очередь надо вкладывать в развитие школ и детских тренеров, способов много...", - написал Метальников в своем Instagram.

На чемпионате мира в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) Метальников, выступающий за владивостокский "Адмирал" не принимал участия.

"В России меня называют "казах". Хоккеист сделал заявление по "отказу" от сборной перед ЧМ-2023

Напомним, что сборная Казахстана сохранила прописку в топ-дивизионе.

Что касается команды Латвии, то в матче за третье место один из хозяев чемпионата сыграет с США. Матч пройдет сегодня 28 мая. Начало в 18:20 по времени Астаны.

В финале Канада встретится с Германией.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:30
Сборные (хоккей)
"Натурализация - это провальный проект". Казахстанский хоккеист обратился к участнику ЧМ-2023
Сегодня , 15:07
Сборные (хоккей)
IIHF выступила с заявлением после поражения Казахстана в борьбе за право принять ЧМ-2027 по хоккею
Сегодня , 10:51
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция финала ЧМ-2023 по хоккею Канада - Германия
Сегодня , 00:21
Сборные (хоккей)
Германия вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею и сыграет с Канадой
Вчера , 19:59
Сборные (хоккей)
Канада стала первым финалистом ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 16:30
Сборные (хоккей)
Яркие моменты ЧМ-2023 по хоккею глазами судей
Вчера , 15:30
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана дали оценку выступлению на ЧМ-2023 по хоккею
26 мая, 16:14
Сборные (хоккей)
В России отреагировали на поражение Казахстана в голосовании за право проведения ЧМ-2027 по хоккею
26 мая, 15:49
Сборные (хоккей)
Определились восемь сборных-участников Олимпийских игр-2026
26 мая, 15:30
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана по хоккею 3х3 примет участие в юношеских Олимпийских играх
© 2008 - 2023 ТОО «EML»