"В России меня называют "казах". Хоккеист сделал заявление по "отказу" от сборной перед ЧМ-2023

Опытный защитник Леонид Метальников прокомментировал свое отсутствие в сборной Казахстана по хоккею перед чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне стало известно о том, что Метальников не сыграет на ЧМ-2023.

"Если меня два сезона в России ежедневно называют "казах", то это не повод для того, чтобы отказываться от паспорта Казахстана - страны в которой я вырос, живу, люблю и собираюсь жить", - написал хоккеист в сторис своего Instagram.

В нынешнем сезоне 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска выступал за "Адмирал". В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 60 матчей и набрал 4 (0+4) очка, в 12 играх плей-офф отметился результативной передачей.

Ранее сразу трое игроков - Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков - отказались от казахстанского гражданства в пользу российского. Таким образом, они не помогут Казахстану на ЧМ-2023.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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