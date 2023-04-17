Казахстан понес еще одну потерю перед ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею понесла очередную потерю перед чемпионатом мира-2023 в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

По информации "Шайба.kz", на предстоящем турнире не сыграет опытный защитник Леонид Метальников. Причины пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска выступал за "Адмирал". В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 60 матчей и набрал 4 (0+4) очка, в 12 играх плей-офф отметился результативной передачей.

Сам чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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