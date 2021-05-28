"Мы бы выиграли, но...". Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира

Жигер Абенов

Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов считает, что его команда могла обыграть Канаду на чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Дубль в матче оформил Никита Михайлис, но лидеры мирового рейтинга забили в ответ четыре шайбы (2:4). 23-летний вратарь дебютировал на турнире.

- Волнения не было. Нормально вошел в игру. Не важно, с кем играть. Канада не Канада. Приятно было сыграть.

- Какой сэйв был лучшим?

- Никакого. Мы проиграли. Если бы выиграли, то я бы выделил.

- Оцени игру команды перед твоими воротами.

- Нормально играла. Чистили. Немного везения, и мы бы выиграли эту игру.

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Напомним, в следующем матче группового раунда Казахстан сыграет с Италией (29 мая), а завершит первый этап встречей с Норвегией (31 мая).

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