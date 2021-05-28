"Мне не стыдно за команду". Главный тренер сборной Казахстана - о матче с Канадой на чемпионате мира

Жигер Абенов

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после матча с Канадой на чемпионате мира рассказал, что его подопечные могли переиграть соперника, который играл здорово, передает корреспондент Vesti.kz.

Дубль оформил Никита Михайлис, но лидеры мирового рейтинга забили в ответ четыре шайбы (2:4).

- Сегодня молодцы все. Играли здорово. Мы стушевались. Играли против сборной Канады. Хороший и мощный соперник, но наши ребята выглядели достойно. Создали уйму моментов. Могли сравнять счет и повести в счете. Но здорово сыграл вратарь соперника. И наш вратарь сильно сыграл, Шутов. Вся команда билась и сражалась. Мне не стыдно за них. Они выглядели достойно, - считает Михайлис.

- Какие бы выводы сделали из этой игры перед следующими матчами?

- Дисциплина, в первую очередь. Во втором периоде очень много удалений. Мы не имеем права позволять себе восемь минут штрафа. Это много. Мы и сил потратили. Это самое главное.

- Объясните замену Рымарева и почему вышел Шутов?

- Рымарева на завтра готовим. Канада играет в силовой хоккей - больше силовых игроков выпустили. А Шутова... Он показал хорошую игру. И в матче с Россией в Нур-Султане выручал. И сегодня выручал. У нас два вратаря.

- Почему не получаются матчи с североамериканскими командами?

- Желание и характер. Мне кажется, может быть, и наглости. Североамериканские хоккеисты азартны. Они играют до конца. Они лезут на ворота... В этом добавить надо.

- На сколько тяжело будет отдохнуть, ведь завтра матч с Италией дневной?

- Сложно. Попросили ребята после ужина лечь спать, на сколько это возможно. Будем восстанавливать, как можем.

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Напомним, в следующем матче группового раунда Казахстан сыграет с Италией (29 мая), а завершит первый этап встречей с Норвегией (31 мая).

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