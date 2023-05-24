Казахстан получил эпичное прозвище от IIHF на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 13:45
©КФХ

Международная федерация хоккея (IIHF) представила рейтинг силы чемпионата мира-2023 по итогам группового этапа, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана заняла в рейтинге 11-е место и получила необычное прозвище - "Также известный как Камбэкстан".

На ЧМ-2023 подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе. На групповом этапе Казахстан обыграл по буллитам команды Норвегии и Словакии (оба - 4:3 Б) и в основное время одержал победу над Словенией (4:3), но проиграл Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

При этом в каждом победном матче казахстанцы отыгрывались, уступая по ходу игры.

Стало известно о премиях хоккеистам сборной Казахстана за ЧМ-2023



Напомним, Словения и Венгрия покинули элитный дивизион. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:45
Сборные (хоккей)
Казахстан получил эпичное прозвище от IIHF на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 07:41
Сборные (хоккей)
Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 07:24
Сборные (хоккей)
Лидер группы сборной Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 23:39
Сборные (хоккей)
Роман Старченко обратился к сборной Казахстана и болельщикам после ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 21:33
Сборные (хоккей)
19-летний хоккеист сборной Казахстана оценил выступление на ЧМ-2023
Вчера , 18:37
Сборные (хоккей)
Эксперт подвел итоги выступления Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею и назвал новых звезд
Вчера , 18:16
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана узнала итоговое место на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 16:51
Сборные (хоккей)
Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею: интересные факты
Вчера , 16:11
Сборные (хоккей)
Автор победной шайбы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею нашел себе клуб
Вчера , 15:05
Сборные (хоккей)
В сборную Казахстана "вернули" легионеров после ЧМ-2023 по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»