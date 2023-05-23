Определился второй неудачник ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана

Определился второй неудачник чемпионата мира-2023 по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
Им стала сборная Венгрии, которая в решающем и заключительном матче в рамках группового этапа по буллитам проиграла Австрии (3:4 Б) и вылетела в первый дивизион.
Ранее из элитного дивизиона чемпионата мира вылетела также Словения.
Венгрия провела семь матчей на ЧМ-2023, проиграв шесть из них. Венгры сумели победить в овертайме лишь сборную Франции (2:3), а в оставшихся матчах проиграли Дании, США, Швеции, Финляндии, Германии и Австрии.
Словения, выступавшая в группе B, проиграла все семь матчей с разницей заброшенных шайб 9:27. Соперниками словенцев были Норвегия, Казахстан, Словакия, Латвия, Канада, Чехия и Швейцария.
Добавим, что Казахстан сохранил прописку в элитном дивизионе и впервые в истории будет играть в элите четыре года подряд. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.
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