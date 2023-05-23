Стало известно о премиях хоккеистам сборной Казахстана за ЧМ-2023

Хоккеисты сборной Казахстана должны получить премии по итогам чемпионата миар-2023 в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

По информации источника, речь одет о бонусе в размере три тысячи долларов каждому (1,3 миллиона тенге).

При этом отмечается, что до этого хоккеисты сборной получали "за победу в матче премии от тысячи евро, выполнение задачи на ЧМ – до 10 тысяч у.е. каждому".

Напомним, Казахстан на ЧМ-2023 набрал семь очков в семи играх и сохранил прописку в элитном дивизионе. Кроме того, казахстанская сборная впервые в истории будет играть в элите четыре года подряд.

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