"Казахстан - не мальчики для битья". Эксперт объяснил успех сборной на ЧМ по хоккею и предсказал сенсацию в матче с США

Известный хоккейный журналист, эксперт "Матч ТВ" и "КХЛ-ТВ" Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира-2021 по хоккею между США и Казахстаном. Его слова приводит "Рейтинг букмекеров".

Встреча команд состоится сегодня, 25 мая, и начнется в 19:15. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

- Я нахожусь рядом с олимпийским центром, где недавно сборная России проиграла Словакии. Это можно назвать сенсацией.

Начались вечерние матчи, в которых Германия обыгрывала Канаду, а Беларусь вела против чехов. Правда, Чехия отыгралась и вышла вперед, но этот чемпионат мира показывает, насколько он пропитан этими сенсациями. Когда-то еще "хоккейные карлики" плющат фаворитов. Латвия обыграла Канаду. Нас это не должно удивлять. Таких сенсаций здесь уже достаточно много.

Давайте обсудим матч США - Казахстан. Меня привлекает кеф на итоговую победу Казахстана. Казахстан на этом чемпионате уже одержал две победы в двух матчах, оба раза по буллитам. Это очень круто.

Сначала была обыграна Латвия, потом Финляндия. Это все о многом говорит. Во-первых, есть костяк из "Барыса". Тренер Михайлис знает, кто как играет. Есть налаженные схемы, плюс натурализованные лидеры. Казахстан - это вообще не мальчики для битья, тем более, кто их будет бить?

США. Очень невзрачная сборная приехала на этот турнир. Да, была обыграна Канада, но там команда еще хуже. Реально сборная США составлена из игроков 3-4-х звеньев не самых сильных клубов НХЛ, которые не попали в плей-офф.

Я от этой сборной США подвигов не жду. Мне кеф на победу Казахстана нравится. Жду еще одну сенсацию. Жду, что тренд на этом чемпионате мира еще продолжится. Хоккей в маленьких странах после такого чемпионата мира пойдет на высоту.

Я знаю, что в Казахстане хоккейный бум. Я знаю, что у нас много подписчиков из Казахстана, которые любят прогнозы и ставки. Ребята, я с вами, - заявил Лысенков.

Отметим, что в предстоящей игре Казахстан не сможет рассчитывать на Виктора Сведберга - защитник был дисквалифицирован после матча с Финляндией.

У сборной США также потери - голкипер Энтони Столарз травмировался и больше не сыграет на ЧМ.

После двух туров сборная Казахстана с двумя очками занимает третье место в группе, США (3) идут пятыми.

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