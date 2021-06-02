Диц, Волк или Сведберг. Угадали ли в сборной Казахстана с легионерами для чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею остановилась в шаге от выхода в плей-офф чемпионата мира, а лидер "Барыса" Даррен Диц не забил ни одного гола. Об иностранном легионере в национальной команде - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанской команде не хватило пары очков, чтобы квалифицироваться в плей-офф, а один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ отметился только двумя голевыми передачами. Дица чаще блокировали, ведь он один из самых бросающих хоккеистов не только в команде, но и в любом матче или турнире.

Показатель полезности - "-2". Чуть успешнее оказались два других новобранца - Джесси Блэкер с Виктором Сведбергом. Уроженец Канады набрал два (1+1) очка, а его полезность составила "-3". Его напарник, двухметровый шведский защитник, отметился четырьмя (1+3) баллами, а полезность у него нейтральная - "0". С приходом обоих команда прибавила в силовой борьбе и блокировании бросков.

В атаку пригласили еще одного представителя Канады - центрфорварда Кертиса Волка. Если представленные нами защитники выступали в двух первых парах обороны, то "14-й" играл в центре второй тройки атаки. Завершил турнир с пятью (1+4) очками, но на "точке" не смог проявить себя.

В топ-30 по этому показателю он не попал, пропустив вперед трех партнеров по команде. Его обошли Артем Лихотников (17-е место), Аркадий Шестаков (28-е) и Дмитрий Шевченко (29-е). С другой стороны, Волк оказался продуктивнее напарников по очкам, но Лихотников не сильно отстал, хоть и сыграл меньше матчей - три (2+1) очка.

Мог бы за вратарские показатели побороться Хенрик Карлссон, но шведский голкипер отказался от участия в чемпионате мира, а вратарская бригада, состоящая из Никиты Бояркина с Андреем Шутовым, турнир не провалила. Возможно, что сыграла даже лучше, чем было бы с неожиданным отказником.

Делая выводы, можно сказать, что эксперимент с приглашением легионеров в сборную Казахстана дал положительный эффект, но они могли сыграть еще сильнее. Трио защитников стало незаменимым, ведь они практически не покидали лед, а Волк, с его не внушительными габаритами, поучаствовал в потасовке. Таким образом, пользы они принесли больше, чем вреда.

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Напомним, казахстанская команда финишировала с десятью очками в групповом раунде и не смогла выйти в плей-офф. Но даже в такой ситуации сборная оставила приятное впечатление, ведь несколько матчей выиграла неожиданно.

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