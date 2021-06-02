"Было честью представлять Казахстан на ЧМ". Даррен Диц обратился к болельщикам

Команда не смогла отобраться в плей-офф.

Фото: Ольга Бугаева. КФХ©
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Сегодня 07:44

Хоккеист сборной Казахстана Даррен Диц поблагодарил фанатов за поддержку после того, как команда не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2021 года в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Для меня было честью представлять Казахстан на ЧМ. Горжусь нашей командой. Спасибо всем болельщикам за поддержку", - написал он в Instagram.

Напомним, что команда Юрия Михайлиса после поражения в решающем матче от Норвегии (1:3) не смогла отобраться в четвертьфинал, заняв итоговое пятое место в группе B. Информация обо всех определившихся участниках плей-офф представлена здесь.

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Метки:
Диц Даррен ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею


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Сегодня 07:44
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