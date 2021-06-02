"Было честью представлять Казахстан на ЧМ". Даррен Диц обратился к болельщикам

Хоккеист сборной Казахстана Даррен Диц поблагодарил фанатов за поддержку после того, как команда не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2021 года в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Для меня было честью представлять Казахстан на ЧМ. Горжусь нашей командой. Спасибо всем болельщикам за поддержку", - написал он в Instagram.

Напомним, что команда Юрия Михайлиса после поражения в решающем матче от Норвегии (1:3) не смогла отобраться в четвертьфинал, заняв итоговое пятое место в группе B. Информация обо всех определившихся участниках плей-офф представлена здесь.

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