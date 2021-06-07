Автор шайбы в ворота сборной Казахстана признан лучшим хоккеистом ЧМ-2021

Его команда выиграла турнир.

Фото: iihf.com©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0
Сегодня 08:17

Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан лучшим хоккеистом чемпионата мира 2021 года в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его команда в 27-й раз в своей истории стала победителем турнира, обыграв в финале Финляндию (3:2 ОТ).

Напомним, 24-летний игрок открыл счет в матче со сборной Казахстана (4:2) в рамках группового раунда. В дальнейшем "кленовые листья" по дополнительным показателям обошли нас в группе и вышли в плей-офф, тогда как команда Юрия Михайлиса после поражения от Норвегии (1:3) осталась за бортом четвертьфинала.  

Всего Манджапане провел семь матчей и набрал 11 (7+4) очков.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Канада ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею


Хоккей Сборные (хоккей)
0
Сегодня 08:17
© 2008 - 2021 ТОО «EML»