Автор шайбы в ворота сборной Казахстана признан лучшим хоккеистом ЧМ-2021

Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан лучшим хоккеистом чемпионата мира 2021 года в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его команда в 27-й раз в своей истории стала победителем турнира, обыграв в финале Финляндию (3:2 ОТ).

Напомним, 24-летний игрок открыл счет в матче со сборной Казахстана (4:2) в рамках группового раунда. В дальнейшем "кленовые листья" по дополнительным показателям обошли нас в группе и вышли в плей-офф, тогда как команда Юрия Михайлиса после поражения от Норвегии (1:3) осталась за бортом четвертьфинала.

Всего Манджапане провел семь матчей и набрал 11 (7+4) очков.

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