Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Бенди (хоккей с мячом) ВХЛ Женский хоккей Казахстан (Хоккей) КХЛ МХЛ НХЛ Сборные (хоккей)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Могли удивить в плей-офф". Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею

Он высоко оценил перспективы игроков сборной.

"Могли удивить в плей-офф". Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Фото: IIHF
Новости спорта Хоккей
0

Редактор The Hockey News Стивен Эллис в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил сожаление о раннем вылете сборной Казахстана по хоккею с чемпионата мира в Латвии. Эксперт назвал команду главным открытием турнира и предрек большие перспективы казахстанским хоккеистам.

"Кто бы мог подумать, что чемпионат мира подарит интригующую развязку с Латвией и Казахстаном в главных ролях. Команда, которая считалась аутсайдером и мальчиками для битья, внесла суматоху и поиграла на нервах фаворитов. Финляндия и Германия были обыграны Казахстаном. После разгрома итальянцев показалось, что ничто не сможет помешать впервые в истории выйти в плей-офф. Однако Норвегия устроила неприятный подарок казахстанцам. Очень жаль, что главное открытие чемпионата так рано завершает свой турнирный путь. Я думаю, что команда еще могла бы удивить многих в плей-офф.

Предполагаю, что ряд хоккеистов из Казахстана мы сможем увидеть в ведущих турнирах Европы и, возможно, в НХЛ. Это очень добротная команда с молодыми и перспективными парнями", - отметил Эллис.

Карлссон сбежал и Доус отказался. Как собирали сборную Казахстана, которая наделала шума на чемпионате мира

Казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо плей-офф. Всего команда набрала десять очков в семи матчах. 

Отметим, что в рамках группового этапа сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед - над Латвией, Финляндией и Германий, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Норвегия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:28
Хоккей

"Могли удивить в плей-офф". Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Вчера
15:21
Хоккей

Назван главный враг Казахстана в решающем матче за выход в плей-офф ЧМ по хоккею
27 мая
15:50
Хоккей

"Можно похвалить их, но...". Журналист Bild усомнился в справедливости третьей победы Казахстана на ЧМ по хоккею
27 мая
13:34
Хоккей

"Снимает скальпы - один за другим". Казахстан назвали главным чудом ЧМ по хокею и оценили шансы на плей-офф
26 мая
13:41
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана на ЧМ-2021 заинтересовал скаутов из НХЛ
24 мая
20:33
Хоккей

"У команды нет психологии аутсайдера". Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
24 мая
18:40
Хоккей

"Великое достижение для скромной сборной". Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф
24 мая
11:56
Хоккей

"Это нечто невообразимое". Эксперт нашел объяснение сенсационной победе Казахстана над чемпионами мира на ЧМ-2021
19 мая
13:10
Хоккей

"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
17 мая
16:38
Хоккей

Зарубежный эксперт назвал главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
14 мая
15:44
Хоккей

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
14 апреля
17:33
Хоккей

Подписываем не глядя, или несколько потенциальных новичков "Барыса" под сезон в КХЛ
11 апреля
12:45
Хоккей

Российский голкипер эффектно спас ворота в матче НХЛ
16 марта
15:39
Происшествия

19-летний российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
19 февраля
15:20
Хоккей

Как он там оказался? Михайлис нашел победный ход для "Барыса" в КХЛ
15 февраля
16:45
Хоккей

Два конкурента для "Барыса" и не только, или кому пора подвинуть Карлссона в сборной Казахстана
15 февраля
12:27
Хоккей

Хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана женился
15 февраля
09:46
Хоккей

"Был восьмым с кучей "запасных" матчей". "Барысу" предрекли неутешительный исход в матче КХЛ с одним из лидеров "Востока"
5 февраля
20:38
Хоккей

Волевая победа: "Барыс" отыгрался со счета 0:2 в матче с дракой Дица и досрочно вышел в плей-офф КХЛ
5 февраля
11:04
Хоккей

"Барыс" выходит в плей-офф КХЛ. Несколько удачных раскладов для казахстанцев
5 февраля
09:56
Хоккей

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом введены в НХЛ
4 февраля
09:50
Хоккей

Определились еще два участника плей-офф КХЛ в конференции "Барыса"
2 февраля
14:44
Хоккей

Хуже аутсайдеров, но лучше "Локомотива". Почему перестало работать оружие "Барыса" в КХЛ?
2 февраля
10:32
Хоккей

Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерял двух ведущих игроков. Одного сломал Найджел Доус
1 февраля
18:02
Хоккей

Забил им больше 20 голов, или кто принесет "Барысу" победу над прямым конкурентом в КХЛ
1 февраля
14:40
Хоккей

Они снова разваливаются. Как "Барыс" может сыграть на слабости прямого конкурента в КХЛ
1 февраля
10:30
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" с прямым конкурентом за место в плей-офф КХЛ
31 января
23:10
Хоккей

Экс-хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб за рубежом
31 января
19:01
Хоккей

"Барысу" предсказали выход в плей-офф КХЛ и итоговое место на "Востоке"
30 января
19:32
Хоккей

Очко от обладателей Кубка Гагарина. Как матч с "Салаватом Юлаевым" поднял "Барыс" в КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика