Французское издание L'Equipe поделилось информацией о самых высокооплачиваемых футболистах и тренерах немецкой Бундеслиги. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие суммы получают звезды ежемесячно.

Любопытно, что топ-5 игроков с самой высокой зарплатой входят исключительно футболисты "Баварии". Лидирующие позиции удерживают Харри Кейн и Джамал Мусиала, которые зарабатывают по 2,1 миллиона евро в месяц (1,13 миллиарда тенге).

Далее расположились немецкие ветераны Мануэль Нойер и Томас Мюллер. По контракту с "Баварией" они получают по 1,66 миллиона евро в месяц (896,4 миллиона тенге). А топ-5 замыкает французский вингер Кингсли Коман с окладом 1,42 миллиона евро (766,8 миллиона тенге).



Стоит отметить, что главному тренеру больше денег платят тоже в "Баварии". Рулевой мюнхенцев Венсан Компани получает 750 тысяч евро в месяц (405,03 миллиона тенге). В топ-3 также тренер "Байера" Хаби Алонсо с зарплатой 425 тысяч евро (229,5 миллиона тенге) и наставник "РБ Лейпциг" Марко Розе с окладом 375 тысяч евро (202,5 миллиона тенге).

Накануне стало известно, что "Бавария" лишилась одного из основных игроков на длительный срок из-за тяжелой травмы. Он пропустит весь остаток сезона и может не успеть восстановиться к началу кампании 2025/26.