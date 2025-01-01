Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Венсан Компани

Бельгия  Бельгия ДР Конго  ДР Конго
Возраст
39 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 апреля 1986
Команды
Бавария
Вид спорта
Футбол
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
85
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат мира 2014

Команда
Бельгия

Игры
4

Желтые карточки
1

Мин
360

Чемпионат мира 2018

Команда
Бельгия

Игры
5

Мин
377

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Бельгия

Игры
1

Мин
78

