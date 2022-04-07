Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

Отмечается, что руководство каталонцев как минимум дважды встречалось с агентом поляка Пини Захави. Переговоры прошли продуктивно, ключевым аспектом стали хорошие отношения президента "Барселоны" Жоана Лапорты и Захави.

Сам Левандовски хочет перейти в стан "сине-гранатовых", потому что считает, что его этап карьеры в Германии завершен. Польский форвард хочет получить контракт на три года, так как полагает, что еще способен играть на высоком уровне.

Ранее стало известно, что отношения Левандовски с руководством "Баварии" ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.

За "Баварию" он выступает с 2014 года, а до этого защищал цвета дортмундской "Боруссии". На родине играл за "Лех", "Знич" и "Дельту".

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