"Бавария" одержала победу и восстановила отрыв от "Байера" в Бундеслиге

Мюнхенская "Бавария" одержала победу в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. На своем поле команда обыграла соперников из "Санкт-Паули", сообщают Vesti.kz.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победу им принесли Харри Кейн (17') и оформивший дубль Лерой Сане (53', 71'). Мячи в составе гостей оформили Элиас Саад (27') и Ларс Рицка (90+3').
Теперь в активе "Баварии" 65 набранных очков. Отрыв от идущих вторыми "Байера" (59) составляет шесть баллов.
Что касается "Санкт-Паули", то команда находится на 15-м месте с 25 набранными баллами.