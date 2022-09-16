Узбекистан "вернет" медаль Казахстану? Кто претендует на подиум ЧМ по борьбе

Два казахстанца претендуют на медали чемпионата мира по борьбе, если успешно пройдут утешительный турнир, передает корреспондент Vesti.kz. Еще один участник из Казахстана уже обеспечил себе медальный поединок.

В категории до 70 килограммов на подиум претендует 23-летний Талгат Сырбаз. Чемпион Азии и золотой медалист среди юниоров встретится с Навином Навином из Индии, а в случае успеха - с уроженцем России Ильясом Бекбулатовым, представляющим Узбекистан. Потенциальным соперником казахстанца в схватке за бронзу станет Эрназар Акматалиев из Кыргызстана.

Другого соперника из Узбекистана получил 29-летний казахстанец Олег Болтин (до 125). Чемпион Азии встретится с Хасанбоем Рахимовым, а в противостоянии за третье место - с двукратным призером Олимпиады и трехкратным чемпионом мира Гено Петриашвили из Грузии.

Ранее борец греко-римского стиля Амангали Бекболатов (до 55) встречался Жасурбеком Ортикбоевым из Узбекистана в схватке за бронзу и упустил победу в поединке, где лидировал со счетом 5:0.

Добавим, ранее в схватку за бронзу вышел казахстанец Азамат Даулетбеков (до 86) - его поединок покажут в прямом эфире. Все противостояния пройдут сегодня, 16 сентября.

Прямая трансляция схватки чемпиона Азии за медаль ЧМ по борьбе

Ранее серебряным медалистом турнира стала двукратная чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова: 26-летняя спортсменка во второй раз в карьере вышла в финал на мировых турнирах.

Бронзовую медаль в категории до 60 килограммов выиграл еще один победитель континентального старта - Айдос Султангали. Чемпионат мира по борьбе продлится до 18 сентября.

Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе

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