Прямая трансляция схватки чемпиона Азии за медаль ЧМ по борьбе

Казахстанец Азамат Даулетбеков вышел в схватку за бронзу чемпионата мира по видам борьбы в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперник еще не определился.

28-летний борец вольного стиля, выступающий в категории до 86 килограммов, дошел до полуфинала, но затем уступил американцу Дэвиду Моррису Тэйлору (0:12).

Этот результат позволяет Даулетбекову бороться за бронзу с победителем утешительного турнира, а его схватку в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 22:00 по времени Нур-Султана.

Ранее серебряным медалистом турнира стала двукратная чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова: 26-летняя спортсменка во второй раз в карьере вышла в финал на мировых турнирах.

Бронзовую медаль в категории до 60 килограммов выиграл еще один победитель континентального старта - Айдос Султангали. Чемпионат мира по борьбе продлится до 18 сентября.

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