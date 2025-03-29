Разгромом завершилась схватка натурализованного казахстанца за бронзу ЧА-2025

Казахстанский борец вольного стиля Начын Куулар остановился в шаге от звания бронзового призера чемпионата Азии-2025 в Аммане (Иордания). Он уступил в схватке за третье место в весовой категории до 70 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 29-летнего спортсмена был 23-летний японец Йосиносукэ Аояги. Схватка закончилась безоговорочной победой Аояги со счетом 8:0.

Таким образом третий год подряд Аояги становится призером континентального первенства. В 2023 году в Астане он также взял бронзу, а в прошлом году в Бишкеке (Кыргызстан) стал вторым.

Что касается Куулара, то он впервые участвовал на чемпионате Азии. В прошлом году тувинский борец сменил российский паспорт на казахстанский. До этого он становился бронзовым призером чемпионата Европы-2019 и серебряным призером чемпионата России-2019.

Ранее бронзу в копилку казахстанской сборной принес борец из категории до 57 килограммов Рахат Калжан.

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