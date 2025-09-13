Казахстанец сотворил камбэк и вышел в 1/2 финала ЧМ-2025 по борьбе

Известный казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в 1/2 финала на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

А четвертьфинале в весовой категории до 70 килограммов Кайпанов победил мексиканца Остина Гомеса (10-8).

В 1/8 финала казахстанец прошел американца Питера Джона Дюка (11-7). Примечательно, что Кайпанов по ходу схватки уступал американцу со счетом 0:4, но сумел сотворить впечатляющий камбэк.

Добавим, что другой казахстанец Асылжан Есенгельды (61 кг) вышел в четвертьфинал. На своем пути он победил Нильса Лойтерта из Швейцарии, разгромив его в квалификации (10-0), в 1/8 финала казахстанец разгромил Георгия Окорокова из Австралии со счетом 11-0.

Азамат Даулетбеков проиграл в 1/4 финала представителю Франции Рахиму Магамадову (1-12).

Отметим, что в квалификации Даулетбеков победил литовца Паулюса Лескаускаса (10-0), а в 1/8 финала казахстанец сошелся с дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Беларусь. Его соперник является серебряным призёром Олимпиады-2020 и третьим сеяным турнира. Несмотря на это, Даулетбеков сенсационно победил со счетом 8-1.

Еще один топовый казахстанский борец Алишер Ергали (125 кг) неожиданно уступил Алену Хубулову из Болгарии - 10:6.