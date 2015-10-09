Разгромом обернулась схватка казахстанца после громкой сенсации на ЧМ-2025

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков уступил в 1/4 финала на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 86 килограммов он встречался с представителем Франции Рахимом Магамадовым и уступил со счетом 1:12.

Отметим, что в квалификации Даулетбеков победил литовца Паулюса Лескаускаса (10-0), а в 1/8 финала казахстанец сошелся с дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Беларусь. Его соперник является серебряным призёром Олимпиады-2020 и третьим сеяным турнира. Несмотря на это, Даулетбеков сенсационно победил со счетом 8-1.

Асылжан Есенгельды (61 кг) вышел в четвертьфинал. На своем пути он победил Нильса Лойтерта из Швейцарии, разгромив его в квалификации (10-0), в 1/8 финала казахстанец разгромил Георгия Окорокова из Австралии со счетом 11-0.

Еще один топовый казахстанский борец Алишер Ергали (125 кг) неожиданно уступил Алену Хубулову из Болгарии - 10:6.