Зидан ответил на предложение возглавить ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 20:56
©instagram.com/zidane

Французский специалист Зинедин Зидан получил предложение от "Пари Сен-Жермена" сменить на посту главного тренера своего соотечественника Кристофа Гальтье, покинувшего клуб во вторник. Но он ответил отказом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что после этого ПСЖ переключился на переговоры с экс-тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманом.

Кроме того, экс-наставник сборной Испании Луис Энрике, а также Хаби Алонсо из леверкузенского "Байера" по-прежнему интересны ПСЖ.

Ранее сообщалось, что 50-летний Зидан заинтересован в работе в "Ювентусе", который он считает для себя приоритетным вариантом. Еще в прессе проходила информация, что саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, видит Зидана новым главным тренером команды.

Зидан тренировал лишь "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. В его игровой карьере были такие команды, как "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал".

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Метки:
ПСЖ Зидан Зинедин

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