Зидан выбрал приоритетный клуб для продолжения тренерской карьеры

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить туринский "Ювентус", сообщают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, ему интересен долгосрочный проект, связанный с этим клубом, и француза нисколько не пугает то обстоятельство, что туринцы могут оказаться за бортом еврокубков. Приоритет Зидана - "Ювентус".

Проблема лишь в том, что нынешний тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри связан контрактом с клубом до 2025-го с годовой зарплатой в семь миллионов евро. За его увольнение нужно будет выплатить неустойку более чем в 20 миллионов евро. Отмечается, что это не должно стать препятствием для "Ювентуса".

Напомним, ранее Зидана отправляли в "Пари Сен-Жермен", "Аль-Наср" и другие клубы.

50-летний француз тренировал лишь "Реал", во главе которого находился в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. В его игровой карьере были такие команды, как "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал".

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