Роналду участвует в выборе нового тренера "Аль-Насра": рассматриваются 2 кандидата

Криштиану Роналду участвует в обсуждении кандидатур на пост нового тренера "Аль-Насра", передают Vesti.kz.

По данным CBS Sports, саудовский клуб стремится сделать своим главным тренером либо Зинедина Зидана, либо Жозе Моуринью. Руководство клуба даже продвинулось в переговорах с французом, сделав ему устное предложение.

Криштиану Роналду, игравший под руководством обоих менеджеров, имеет право голоса при найме и увольнении менеджеров "Аль-Насра" и участвует в обсуждениях возможного назначения Зидана. При этом у клуба нет уверенности в том, что Зидан захочет управлять командой из Саудовской Аравии.

Известный португальский футболист играл под руководством Зидана с 2016 по 2018 год в мадридском "Реале". Моуринью работал с Роналду в период с 2010 по 2013 год.

На текущий момент Жозе Моуринью является главным тренером итальянской "Ромы". Зидан остается без работы с момента своей отставки из "Реала" в конце сезона 2020/2021.

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